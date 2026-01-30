Impression Depression: Mit Virtual-Reality die Krankheit erleben

Nachdem der ursprünglich geplante Veranstaltungstermin am 26. November im vergangenen Jahr abgesagt werden musste, wird die interaktive Veranstaltung „Impression Depression“ nun am kommenden Dienstag, 3. Februar, im Landratsamt Schmalkalden-Meiningen nachgeholt. Wie fühlt sich eine Depression an? Antworten darauf bietet die interaktive Veranstaltung, die im Fachdienst Gesundheit zu Gast ist. Besucher erleben dort mithilfe moderner Virtual-Reality-Technik eindrucksvoll, wie sich das Leben mit einer Depression anfühlt – mit Symptomen wie Antriebslosigkeit, Grübelspiralen oder dem Gefühl völliger Ausweglosigkeit. Das Projekt wird vollständig durch die Robert-Enke-Stiftung umgesetzt und begleitet.