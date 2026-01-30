Impression Depression: Mit Virtual-Reality die Krankheit erleben

Unsere Empfehlung für Sie Klinikum Meiningen Fünfjährige Maryam kann schmerzfrei leben Ein schwerkrankes fünfjähriges Friedensdorf-Kind aus Afghanistan konnte im Meininger Klinikum geheilt werden. Hier ihre Geschichte.

Die Veranstaltung richtet sich ausdrücklich an volljährige Besucher und Nicht-Betroffene. Menschen, die aktuell oder in der Vergangenheit an einer Depression erkrankt sind, sollten nicht teilnehmen, da die Erfahrung stark belastend sein kann. Vor Beginn ist daher eine Einverständniserklärung der Teilnehmenden erforderlich. Die Teilnahme ist nur nach vorheriger Online-Anmeldung im Internet unter https://termin.lra-sm.de/select2?md=15 möglich. Pro Stunde können maximal zehn Personen teilnehmen. Folgende Zeitfenster stehen für die Anmeldung zur Verfügung: 9 bis 10 Uhr, 10 bis 11 Uhr, 11 bis 12 Uhr, Pause, 13 bis 14 Uhr, 14 bis 15 Uhr sowie 15 bis 16 Uhr. Interessierte, die bereits im November einen Termin gebucht hatten, bittet das Landratsamt um eine erneute Anmeldung beziehungsweise eine Terminbuchung unter dem entsprechenden Link.