Erfurt (dpa/th) - Mit einer Kampagne will das Gesundheitsministerium zu Beginn der kalten Jahreszeit die Menschen zu Grippeschutzimpfungen ermutigen. Unter der Überschrift "Für Dich. Für alle. Grippeimpfung schützt!" soll bis Mitte November am Wochenende in den Anzeigenblättern sowie im Internet im gesamten Freistaat über die Impfungen informiert werden, teilte das Ministerium mit.