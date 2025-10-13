Impfschutz: Covid-19-Schutzimpfung kaum noch gefragt - Arzt besorgt

Empfehlung zur Impfung

Die Covid-19-Schutzimpfung wird unter anderem Menschen über 60 Jahre, vor allem jenen mit Begleiterkrankungen, Pflegeheimbewohnern und Gesundheitspersonal empfohlen. Die Corona-Immunität nach einer durchgemachten Infektion sei nicht von Dauer, sagte Pletz. Geimpft werden sollte, wenn die letzte Corona-Infektion länger als 12 Monate zurückliegt. Die Impfung soll hauptsächlich vor schweren Krankheitsverläufen schützen und das Risiko für Covid-Langzeitfolgen (Long Covid) verringern. Wurden in der Pandemie-Hochphase im Jahr 2021 in Thüringen mehr als 1,3 Millionen Impfungen verabreicht, waren es 2022 noch 532.000.