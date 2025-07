Impfbetrug: Falsche Impfbescheinigungen in 1.290 Fällen - Arzt verhaftet

Nürnberg/Landshut (dpa/lby) - Ein Arzt aus Niederbayern sitzt wegen großangelegten Betrugs bei Masern-Impfungen in Untersuchungshaft. Die zuständige Generalstaatsanwaltschaft in Nürnberg wirft dem Mann vor, 1.290 - in der Regel minderjährigen - Patientinnen und Patienten eine Maser-Mumps-Rötel-Impfung im Impfpass bescheinigt zu haben, obwohl diese nicht geimpft gewesen seien. Außerdem soll er die Schein-Impfungen bei der Kassenärztlichen Vereinigung in Bayern abgerechnet und dadurch knapp 20.000 Euro unrechtmäßig eingestrichen haben.