Imola als heißer Kandidat: Entscheidung über Formel-1-Finale bis Mitte Oktober

Für den Fall der Absage von Katar und Abu Dhabi gilt Imola aus aussichtsreichster Kandidat für das Saisonfinale. Im Rennkalender würde also ein Event wegfallen. Selbst erwartbar tiefe Temperaturen schrecken die Formel 1 nicht vor einem Grand Prix in Europa Ende des Jahres ab. In Imola sei es zu diesem Zeitpunkt wärmer als in Las Vegas, wo Mitte November nach Einbruch der Dunkelheit gefahren wird, sagte Binotto. "Das ist kein echter Grund zur Sorge."