Baku - Die Formel 1 zögert eine Entscheidung über ihr Saisonfinale hinaus. Wegen des andauernden Iran-Kriegs ist weiter fraglich, ob die Grand Prix in Katar am 29. November und in Abu Dhabi am 6. Dezember planmäßig stattfinden können. Eigentlich hatte Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali eine Entscheidung für Mitte September angekündigt. Nun soll bis Mitte Oktober Klarheit herrschen. Hoffentlich könne man bis dahin "die richtige Entscheidung" treffen, sagte Audi-Teamchef Mattia Binotto am Rande des Grand Prix von Aserbaidschan in Baku.
Imola als heißer Kandidat Entscheidung über Formel-1-Finale bis Mitte Oktober
dpa 24.09.2026 - 13:22 Uhr