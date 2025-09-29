Immobilienwirtschaft Neue Siedlungen für Soldaten: Vonovia will "behilflich sein"

Der Staat allein, davon ist Buch überzeugt, wird die Wohnungsnot nicht bewältigen können. "Die von der Bundesregierung geplanten 500 Milliarden Euro für die Infrastruktur in den kommenden 12 Jahren sind zwar viel Geld. Allerdings kostet der Bau von jährlich 320.000 neuen Wohnungen auch jedes Jahr 100 Milliarden Euro", rechnete der Manager vor. Deshalb müssten öffentliche Mittel so eingesetzt werden, dass sie privates Kapital anziehen und zusätzliche Investitionen auslösten.

Deshalb appellierte Buch für stabile und verlässliche Rahmenbedingungen, insbesondere im Mietrecht. "Die derzeitige Regulierung verschärft soziale Spannungen, da Neuvertragsmieten deutlich stärker steigen als Bestandsmieten", sagte Buch. Statt immer neuer staatlicher Eingriffe brauche es Lösungen, damit systemrelevante Berufsgruppen wie Pflegekräfte, Feuerwehr oder Handwerk in den Städten bezahlbaren Wohnraum finden könnten.

Vonovia will 2025 Bau von 3.000 Wohnungen starten

Vonovia selbst hat sein zwei Jahre lang auf Eis gelegtes Neubauprogramm wieder aufgenommen. Im laufenden Jahr will das Unternehmen mit dem Bau von 3.000 neuen Wohnungen beginnen. Zudem besitzt Vonovia Grundstücke, auf denen bis zu 70.000 Wohnungen gebaut werden können. "Allerdings müssen wir den Neubau finanziert bekommen", so der Manager. Die Beschaffung von Eigenkapital sei derzeit aufgrund des Aktienkurses von Vonovia zu teuer. Erst jüngst hat das Unternehmen erstmals eine Anleihe in australischen Dollar begeben.