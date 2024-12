Immobilienscout24 verzeichnet sinkenden Leerstand

Auf der Plattform Immobilienscout24 wurden einer Sprecherin zufolge ebenfalls Rückgänge bei Wohnungsangeboten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen verzeichnet. In Sachsen werde der Markt durch Leipzig und Dresden bestimmt, wo der Leerstand sinke. In Sachsen-Anhalt gebe es wenig Neubau und in Magdeburg werde der Leerstand kleiner. Und in Thüringen sei das Angebot grundsätzlich gering und werde geringer.