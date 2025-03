Professor Timo Leukefeld ist Energiebotschafter der Bundesregierung und Experte für energetisches Wohnen in der Zukunft. Am Donnerstag ist er auf Einladung der Sparkasse zu Gast in Ilmenau. In einem öffentlichen Vortrag unter dem Thema „Wie können wir Energie effizient nutzen und gleichzeitig profitieren?“ will er erläutern, wie es in Zeiten von Energiewende und Ressourcenknappheit gelingen kann, Gebäude profitabel energetisch autark zu machen. Wir haben im Vorfeld mit Timo Leukefeld gesprochen.