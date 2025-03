Die Verkaufspreise von Eigentumswohnungen sanken demnach vergangenes Jahr ohne Berücksichtigung der Inflation um 1,5 Prozent im Vergleich zu 2023. Gegen den Trend musste für Eigentumswohnungen in Frankfurt (3,9 Prozent) und Leipzig (1,5 Prozent) mehr Geld gezahlt werden. Mit einem Rückgang von 4,9 Prozent fielen die Wohnungspreise in Hamburg am stärksten.