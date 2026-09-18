Immobilienmarkt Baugenehmigungen steigen - deutliches Plus seit Jahresbeginn

Die erneut gestiegenen Baugenehmigungen seien eine gute Nachricht, da üblicherweise mit Verzögerung damit auch der Wohnungsbau anziehe, sagte Sebastian Dullien, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung. Allerdings drohe wegen der gestiegenen Energiekosten und höherer Kreditkosten eine Abschwächung. Seit Anfang des Jahres seien die Zinsen auf 10-jährige Immobilienkredite um 0,5 Prozentpunkte gestiegen. "Die gestiegenen Zinsen machen den Wohnungsbau weniger bezahlbar, und das dürfte absehbar zu einem Dämpfer für die Baugenehmigungen führen."