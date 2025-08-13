Immobilienfinanzierung: US-Rückzug drückt Deutsche Pfandbriefbank in die Verlustzone

"Der Rückzug aus dem US-Markt belastet unser Ergebnis in diesem Jahr erheblich", sagte Vorstandschef Kay Wolf. Er hatte die Führung der Bank im vergangenen Jahr fast auf dem Hochpunkt ihrer Krise übernommen und wenig später die Geschäftsziele seines Vorgängers Andreas Arndt kassiert. Vor wenigen Wochen verkündete er dann den Rückzug aus der Finanzierung von Immobilien in den USA. Eine Erholung des Marktes sei aus seiner Sicht nicht mehr zu erwarten. Als Grund nannte er die Wirtschaftspolitik unter US-Präsident Donald Trump.