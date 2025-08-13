Garching - Der geplante Rückzug aus dem US-Geschäft hat die Deutsche Pfandbriefbank im zweiten Quartal tief in die roten Zahlen gerissen. Unter dem Strich stand ein Verlust von 266 Millionen Euro nach einem Gewinn von 11 Millionen ein Jahr zuvor, wie der Gewerbeimmobilien-Finanzierer in Garching bei München mitteilte. Die Belastungen durch den herben Schritt summierten sich im Quartal auf 314 Millionen Euro, nachdem die im SDax notierte Bank schon früher hohe Abschreibungen auf US-Kredite hatte vorgenommen hatte.
Immobilienfinanzierung US-Rückzug drückt Deutsche Pfandbriefbank in die Verlustzone
dpa 13.08.2025 - 09:13 Uhr