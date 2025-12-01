Immobilien: Wohnungsverbände im Südosten unter Sanierungsdruck

Dresden - Die Wohnungsverbände in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen fordern Unterstützung bei der Umrüstung ihrer Immobilien. "Die Bestandswohnungen in den mitteldeutschen Bundesländern sind bezahlbar, aber zunehmend unter Druck: Die Kosten für energetische Sanierung und Barrierefreiheit steigen, während die Mieten niedrig bleiben", teilten Verbände aus den drei Ländern gemeinsam mit. Bei Mieten zwischen fünf und sechs Euro pro Quadratmeter sei es den Wohnungsunternehmen unmöglich, die geforderten Sanierungsstandards zu stemmen.