Vonovia profitiert wie alle Vermieter weiterhin von einer hohen Nachfrage nach Wohnraum in den Ballungsgebieten. Die Miete stieg im ersten Quartal im Schnitt auf 8,15 Euro pro Quadratmeter - das waren 4,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. In Deutschland betrug die durchschnittliche Monatsmiete per Ende Dezember 7,96 Euro pro Quadratmeter. Unter dem Strich wies Vonovia Ende März einen Gewinn von 515 Millionen Euro aus, nach knapp 336 Millionen Euro im Vorjahr.