Fast drei Jahrzehnte lang war die Immobilie in der Allendestraße 68 eng mit der Technologie- und Gründerzentrum Schmalkalden/Dermbach GmbH verbunden. Das Team der dort ansässigen Technologie- und Gründerfördergesellschaft – 20 Jahre geleitet von Roswitha Lincke – initiierte Projekte über Bundes- und Landesförderprogramme für klein- und mittelständische Unternehmen, für Handwerksbetriebe, Hochschulen und Universitäten, für Institute und Existenzgründer. In dem Neubau fanden sie ausreichend Büro- und Konferenzräume, Werkstätten und Labore – sowie fachliche Unterstützung, ihre Geschäftsideen zu entwickeln. Jetzt steht das Gebäude selbst vor einem Umbruch.