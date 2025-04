München (dpa/lby) - Die Nachfrage nach Häusern und Wohnungen in Bayern zieht wieder an. Darauf deuten Zahlen der bayerischen Sparkassen hin. Diese zeigten "einen sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach privaten Wohnungsbaukrediten", sagt der Vizepräsident des Bayerischen Sparkassenverbands, Stefan Proßer. Inzwischen wollten wieder mehr Menschen Wohneigentum erwerben und man sehe an den Zahlen, dass sie es ernst meinten.