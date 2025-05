Auch über den sozialen Wohnungsbau hinaus gehen die Zahlen nach unten. Laut Landesamt für Statistik wurden 2024 in Bayern insgesamt 55.013 Wohnungen fertiggestellt. Das waren 16,4 Prozent weniger als vor einem Jahr und der niedrigste Wert seit 2016. Ausgerechnet in den Großstädten - typischerweise Orte des größten Wohnungsmangels - war der Rückgang mit mehr als 25 Prozent dabei am höchsten.