Immobilien Immer größere Wohnungen: Die Deutschen leben auf mehr Raum

Auch wenn der Neubau wegen gestiegener Zinsen und Baumaterialien schwächelt: Die Zahl der Wohnungen ist 2024 gestiegen, wie die Statistik weiter zeigt. Ende 2024 gab es in Deutschland rund 43,8 Millionen Wohnungen - 0,5 Prozent oder 238.500 mehr als ein Jahr zuvor. Im Zehnjahresvergleich kamen 2,5 Millionen Wohnungen dazu. Mehr als die Hälfte der Wohnungen (23,5 Millionen) entfiel auf Mehrfamilienhäuser.