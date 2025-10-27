Die Großgemeinde Floh-Seligenthal besitzt viel Wald, und künftig könnte es noch ein klein wenig mehr sein. Denn die Försterei kann ein paar Flächen bewalden, wo jetzt nichts oder nur wenig steht. Terrain, das bislang noch gar nicht im Besitz der Kommune war, es aber sehr bald sein wird. Denn der Gemeinderat hat auf seiner jüngsten Sitzung im Ortsteil Kleinschmalkalden seine Zustimmung zum Kauf erteilt und den Bürgermeister beauftragt, den notariellen Kaufvertrag zu unterzeichnen.