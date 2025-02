Immobilien: Gebeutelte Pfandbriefbank arbeitet sich aus der Krise

Nach Nullrunde soll es wieder eine Dividende geben

Die Pfandbriefbank ist auf die Finanzierung von Gewerbeimmobilien spezialisiert. 2023 war das im Münchner Vorort Garching ansässige Geldinstitut in den Strudel des coronabedingten Preisverfalls am US-Büroimmobilienmarkt geraten. Der Nettogewinn hatte sich halbiert, außerdem musste die pbb die Risikovorsorge für potenziell ausfallgefährdete Kredite stark erhöhen. Die Dividende für die Aktionäre wurde gestrichen. Das hatte Ängste an der Frankfurter Börse zur Folge, der Kurs der pbb-Aktie war Anfang 2024 zwischenzeitlich auf unter 3,70 Euro gesunken. Am Donnerstagvormittag lag der Kurs bei 6,20 Euro. Dieses Jahr will die Bank auch wieder eine Dividende von 15 Cent je Aktie zahlen.