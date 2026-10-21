Immobilien: Eigenheimkauf für viele nur mit Hilfe der Familie bezahlbar

München - Ohne finanzielle Hilfe der Familie rückt der Eigenheimkauf für viele junge Menschen in Deutschland in unerreichbare Ferne. Nur ein knappes Drittel (32 Prozent) der 23- bis 30-Jährigen hält den Immobilienkauf ohne Beitrag der Familie für machbar. Das ist ein Hauptergebnis der diesjährigen "Wohntraumstudie" des Finanzierungsvermittlers Interhyp. Wer hingegen auf Schenkung, Erbe oder sonstige Unterstützung vertraut, ist sehr viel optimistischer: Mit familiärer Hilfe halten über zwei Drittel (67 Prozent) den Eigenheimkauf für möglich.