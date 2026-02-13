Wer ein Haus in Breitungen kaufen will, findet in den einschlägigen Portalen im Internet mehrere Angebote. Sie reichen von der ehemaligen Schule in Altenbreitungen über die einstige Bäckerei am Markt bis zur Gaststätte mit Fremdenzimmer und Pool. Auch Einfamilienhäuser werden angeboten, Größe, Zustand und Preis variieren stark. Bei manchen ist vor dem Bezug noch reichlich handwerkliches Geschick gefragt, andere böten umgehend Platz für mehrere Generationen. Schnäppchen, aber auch Überraschungen, sind außerdem bei Zwangsversteigerungen möglich. Derzeit sind drei Einfamilienhäuser in Breitungen zur Versteigerung ausgeschrieben.