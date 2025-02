Wohnungsbau in Oberpfalz und Unterfranken sackt ab

Je nach bayerischer Region haben sich die Zahlen sehr unterschiedlich entwickelt. Während der Auftragsbestand im Wohnungsbau in Oberbayern um 17,9 Prozent auf gut 1 Milliarde Euro zulegte, sackte er in der Oberpfalz und Unterfranken um jeweils rund 21 Prozent ab. Positiv entwickelte sich neben Oberbayern nur Niederbayern mit einem Plus von 5,9 Prozent. In Oberfranken, Mittelfranken und Schwaben ging es um einige Prozent nach unten.