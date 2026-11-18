Wiesbaden - Rückschlag für den Wohnungsbau in Deutschland: Nach zuletzt starken Zuwächsen ist die Zahl der Baugenehmigungen im September um knapp 15 Prozent auf 20.800 Wohnungen eingebrochen. Die Zahl der Bewilligungen schrumpfte um 3.600 gemessen am Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Die Zahl der genehmigten Wohnungen im Neubau sank sogar um fast ein Fünftel (19,9 Prozent) auf 16.800. "Der Rückgang ist auch auf die hohe Anzahl an Baugenehmigungen im Vorjahresmonat zurückzuführen", hieß es.