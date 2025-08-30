Es war genau diese Immobile, ein sechs Stockwerke hoher Block in der Zella-Mehliser Gewerbestraße, der Edmund Schorn einst nach Zella-Mehlis lockte. Der verwaiste und zugewucherte Betonklotz mit demolierten Fenstern und Türen, in dem bis vor 15 Jahren eine Außenstelle des Landratsamtes Schmalkalden-Meiningen untergebracht war, hatte es ihm gleich angetan. „Ich kaufe eigentlich immer Gebäude, die andere nur noch abreißen würden“, sagt er. Dabei sei die Bausubstanz mehr als gut, beurteilt er. Doch so schnell, wie erhofft, kam der Kaufvertrag zwischen dem Unternehmer und dem Landkreis nicht zustande.