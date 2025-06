Immigration: Digitale Einbürgerung soll Thüringer Behörden entlasten

Erfurt (dpa/th) - Das digitale Einbürgerungsverfahren wird Thüringer Behörden entlasten. Das ist die Erwartung des für die Umsetzung der Online-Lösung zuständigen Flucht- und Integrationsministeriums in Nordrhein-Westfalen. Die Erfahrungen hätten gezeigt, dass durch den Onlineantrag und den vorgelagerten Quick Check der erste Beratungstermin in den Behörden vor Ort in der Regel entfallen könne. Das entlaste sowohl die Mitarbeitenden als auch die Antragsstellenden, sagte NRW-Integrationsministerin Josefine Paul der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt.