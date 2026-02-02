Die Weichen sind gestellt: Die Länder Sachsen und Sachsen-Anhalt wollen die viele Millionen Euro teuren Zuschüsse für die internationalen Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden bis 2030 auslaufen lassen. Doch im Passagiergeschäft bleibt weiterhin die große Baustelle. In Bayern überschritten die drei dortigen internationalen Airports im vergangenen Jahr erstmals seit Corona wieder klar die Marke von 50 Millionen Passagieren. Nürnberg meldete ein Plus von 12 Prozent, Memmingen sogar 14,1 Prozent.