Provisorische Leichenhalle wird geschlossen

Die provisorische Leichenhalle, die kurz nach den schweren Regenfällen und Überschwemmungen vom 29. Oktober angesichts der immer größeren Dimension an Opfern auf dem Messegelände in der Regionalhauptstadt Valencia eingerichtet worden war, wird Medienberichten zufolge geschlossen. Nun sollen Leichen wieder in dem Gerichtsmedizinischen Institut der Stadt obduziert werden, wie das Portal "València Extra" und andere Medien berichteten.