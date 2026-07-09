Berlin - Wie Rassismus klingt, weiß Kylian Mbappé nicht erst seit dieser WM. Nur war es diesmal besonders heftig. "Statt Muttermilch hat er Kokosnüsse ausgesaugt, und das Gebildetste, was er je gehört hat, waren Schimpansen." Das und mehr schrieb Paraguays Senatorin Celeste Amarilla de Boccia in den sozialen Medien über den französischen Fußballstar. Es war einer der Tiefpunkte dieser Weltmeisterschaft - und doch nur ein rassistischer Vorfall von vielen. Und wieder stellen sich Verbände, Spieler und Fans Fragen: Woher kommt der Hass? Und wie ihn bekämpfen?