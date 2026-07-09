Younis Kamil wundern die üblen Kommentare von Amarilla de Boccia gegen den französischen Topstürmer nicht. "Für Menschen mit Rassismus-Erfahrung ist das überhaupt nicht überraschend. Auch nicht diese Rhetorik, weil die genau das ist, was wir immer kritisieren: selbst wenn Menschen gar nicht rassistische Markierung als Intention haben, bedienen sie sich immer wieder der Bilder, die sie historisch und in ihrer Sozialisation kennengelernt haben", sagte Kamil, Vizepräsident von Roots, einer Initiative, die sich gegen Rassismus im Sport einsetzt. "Und die reichen halt zurück bis in den Kolonialismus, da wo sie herkommen."