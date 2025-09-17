An der Immelborner Kiesgrube soll im kommenden Jahr wieder sicherer Badespaß möglich sein. Das wünschen sich sowohl die Betreiberfamilie Ilgen, als auch Martin Otto vom Cemex Kieswerk, zu dem die Fläche gehört, und Ralph Groß (CDU), Bürgermeister von Barchfeld-Immelborn. Damit das funktioniert, hat es in den vergangenen Wochen mehrere Treffen gegeben. Immer unter der Frage: Wie kann der starke Bewuchs mit der kanadischen Wasserpest eingedämmt werden?