In der jüngsten Sitzung des Ortsteilrates in Immelborn wurden unter der Leitung von Ortsteilbürgermeister Peter Hertz (Freie Wähler) und im Beisein von Bürgermeister Ralph Groß (CDU) grundlegende Weichen gestellt, die das Gesicht des Ortes nachhaltig verändern könnten. Bevor große Visionen für den alten Bahnhof diskutiert wurden, bewies der Rat dabei auch seinen Sinn für das Praktische. Das Landvolk Übelroda benötigt dringend mehr Platz für seine Ausstattung, und die Lösung liegt sogar direkt vor der Tür.