 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Bad Salzungen

  6. Streit wegen Wartezeit vor Toilette

Immelborn Streit wegen Wartezeit vor Toilette

In der Nacht von Freitag auf Samstag gerieten zwei alkoholisierte Frauen in Immelborn wegen der Wartezeit vor der Toilette in Streit. Dieser endete mit zwei leicht verletzten Personen.

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

Immelborn: Streit wegen Wartezeit vor Toilette
1
Symbolbild. Foto: dpa

Zu einer Körperverletzung zwischen mehreren alkoholisierten Personen kam es am Samstagmorgen gegen 00.25 Uhr auf dem Kirmesplatz in Immelborn, wie die Polizei am Sonntag mitteilt.

Nach der Werbung weiterlesen

Zwei weibliche Personen gerieten aufgrund der Wartezeit auf der Toilette zunächst in einen verbalen Streit. Dieser fand seinen Höhepunkt in einer Auseinandersetzung zwischen vier Personen, wobei zwei leicht verletzt wurden.