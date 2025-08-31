Immelborn Streit wegen Wartezeit vor Toilette
Redaktion 31.08.2025 - 10:23 Uhr
In der Nacht von Freitag auf Samstag gerieten zwei alkoholisierte Frauen in Immelborn wegen der Wartezeit vor der Toilette in Streit. Dieser endete mit zwei leicht verletzten Personen.
Zwei weibliche Personen gerieten aufgrund der Wartezeit auf der Toilette zunächst in einen verbalen Streit. Dieser fand seinen Höhepunkt in einer Auseinandersetzung zwischen vier Personen, wobei zwei leicht verletzt wurden.