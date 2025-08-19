Das Versprechen einer kühlen Erfrischung lockt Jahr für Jahr zahlreiche Menschen an das Ufer an der Kiesgrube in Immelborn. Auch Andreas Jäger hat es diesen Sommer – wie schon seit Jahrzehnten – wieder nach Immelborn verschlagen. Das Freizeitidyll an der Kiesgrube ist ein fester Ankerpunkt für die Naherholung der Region. Doch diesen Sommer wurde es für den Schmalkalder vor allem zur Bühne eines Albtraums. Jäger sah sich plötzlich im Kampf ums Überleben wieder – nur wenige Meter vom sicheren Ufer entfernt.