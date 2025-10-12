„Herzlich willkommen“ hieß es am Samstag zur festlichen Immatrikulationsfeier an der TU Ilmenau. Rund 600 Studierende wollen im Wintersemesters 2025/26 in einem der 20 Bachelor- oder 27 Master-Studiengänge der Universität ihr Studium aufnehmen. An der Universität freut man sich besonders, da sich der positive Trend des Vorjahres fortsetzt und diesmal fast neun Prozent mehr Studierende als 2024 ihr Studium an der Ilm aufnehmen. Da sich Studierende noch bis Ende Oktober an der TU Ilmenau einschreiben können, sind alle Zahlen noch vorläufig. Eine endgültige Statistik liegt Anfang November vor. Die Begrüßungsfeier bot zudem den Rahmen für Auszeichnungen und Neuberufungen.