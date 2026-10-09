Immatrikulation: „Schmalkalden ist, was man daraus macht“

Heimann fügt hinzu: „Wir sind ein großer Arbeitgeber“, sagt sie. Derzeit seien noch etwa 100 Stellen ausgeschrieben. Die Energiewende sei ein „riesiges Thema“, an dem gerade junge Leute nicht vorbeikämen. Wer sich bei der Teag etablieren wolle, könne gerne als Praktikant oder Werkstudent in die Firma kommen.

Verbindung zur Wirtschaft wichtig

Isabel Winkler wird mit dem IHK-Preis geehrt. Sie schrieb ihre Abschlussarbeit über die Datenanalyse von Aktivitäten auf Social Media mithilfe von Künstlicher Intelligenz. Sie hat ein Programm entworfen, welches die Arbeit im Marketing von Unternehmen entlasten kann. Die Masterarbeit hat Isabel Winkler an der Fakultät Informatik geschrieben. Auch sie wurde mit einer 1,0 bewertet.

Tilo Werner von der IHK Südthüringen, Isabel Winkler und Gundolf Baier (von links). Foto: Noelia Schlotthauer

Tilo Werner von der IHK Südthüringen hebt besonders hervor, dass Isabel Winkler auch als Werkstudentin in der BN Automation AG tätig war. „Das ist genau die gewünschte Verbindung zwischen Studierenden und heimischen Unternehmen“, lobte er. Auch er wünscht sich, dass die jungen Leute in der Region bleiben.

Den Preis erhalten Studierende, die ihre Bachelor- oder Masterarbeit mit mindestens 2,0 abschließen. Anforderung ist ein Praxispartner aus Südthüringen, welcher Erkenntnisse aus der Arbeit anschließend im Unternehmen anwendet. Der Preis ist mit 2500 Euro datiert, erklärt Tilo Werner.

Weitere Auszeichnungen – die Preise der Gesellschaft der Freunde und Förderer sowie das Deutschlandstipendium – werden an einem anderen Tag verliehen.