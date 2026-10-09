Immatrikulation„Schmalkalden ist, was man daraus macht“
Noelia Schlotthauer 09.10.2026 - 17:00 Uhr
Die Zahl der Studierenden an der Hochschule in Schmalkalden bleibt stabil. Jetzt wurden die Neuankömmlinge begrüßt. Bis 1. November könnten noch einige dazu kommen.
„Draußen ist Kaiserwetter, drinnen sitzt die Zukunft“: So formuliert es Hochschulpräsident Gundolf Baier zur feierlichen Immatrikulation. In den Reihen des Audimax sitzen die neuen Studierenden. Derzeit seien es 2943, berichtet der Präsident auf Nachfrage. Vermutlich kommen noch ein paar dazu, Grund sind noch ungeklärte Visa. Stichtag ist der 1. November.
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Mit der hohen Studierendenzahl bewege sich die Schmalkalder Hochschule gegen den thüringenweiten Trend. Alle kämpften um Studierende, bestätigt Bürgermeister Thomas Kaminski. Deren Zahl an der Hochschule in Schmalkalden bleibt stabil. Im vergangenen Jahr waren es ebenfalls 2943.
Sprache und Wetter als Herausforderung
Gundolf Baier begrüßt die internationalen Studierenden auf Englisch. Das deutsche Wetter werde vielleicht eine Herausforderung, speziell für jene, die aus warmen Ländern kommen, sagt Gundolf Baier. Er legt den Studierenden ans Herz, Deutsch zu lernen. Wer die Sprache meistert, für den öffnen sich Türen für eine Zukunft in Deutschland, rät er.
„Schmalkalden ist das, was man daraus macht“, sagt Gundolf Baier und zitiert damit einen ehemaligen Studenten. Das Studentenleben sei mit viel Freiheit, aber auch Verantwortung verbunden. Jeden Tag entschieden die jungen Erwachsenen selbst, ob sie zur Vorlesung gehen oder nicht. Er vergleicht sie mit einem guten Wein, der erst reifen müsse und auch mal „zurückgeschnitten wird“ – damit die Qualität am Ende stimme.
Die Hochschule erhielt in der jüngsten Zeit diverse Preise, etwa den Preis für exzellente Betreuung in der Lehre für internationale Studierende, der vom Auswärtigen Amt vergeben wurde. Deshalb ist zur Willkommensveranstaltung auch ein Kamerateam vor Ort.
Den Zeitungsartikel über die Auszeichnung hat der Hochschulpräsident mitgebracht. „Sie sind an der richtigen Hochschule. Sie haben die richtige Entscheidung getroffen“, sagt er. Zudem sei die Hochschule Schmalkalden Promotionszentrum, und zwar als eine von zwei Hochschulen in Thüringen.
Leonard Maletzke, Finanzverantwortlicher des Studierendenrats, empfiehlt den Neulingen, die Internationalität als Chance zu sehen und unbedingt zu nutzen. Sie sollten ihr Englisch üben. Und es könnten sich Freundschaften ergeben. Er habe hier seine Freundin aus Kolumbien kennengelernt.
„Man fühlt sich hier nicht wie eine Nummer im System“, lobt Marco Hennig, der die Festrede hält. Er ist Absolvent der Hochschule. Zu seiner Zeit hieß sie noch „Fachhochschule“. Mit Freude beobachte er, wie sich seine ehemalige Schule entwickelt. Mittlerweile arbeitet er in einem IT-Dienstleistungsunternehmen in Gotha. Wer sich an Tagen wie heute die Frage stelle, ob er ins Schwimmbad oder in die Vorlesung gehen sollte, dem rät er zu Letzterem.
Preise für herausragende Leistungen
Jedes Jahr werden bei der Immatrikulationsveranstaltung Förderpreise für herausragende Leistungen verliehen. Insgesamt gebe es fünf Preise. Man wolle die Gäste jedoch nicht „überstrapazieren“, weshalb an diesem Tag nur zwei ehemalige Studierende im Audimax ausgezeichnet werden. Die Preisverleihung solle auch ein Ansporn für die Neuen sein, so Gundolf Baier.
Domenika Heimann überreicht den Förderpreis der Thüringer Energie AG (Teag). Sie würdigt die Arbeit von Erik Niklas Meyer. Unter sieben Kandidaten habe es ein knappes Rennen gegeben. Seine Abschlussarbeit wurde 2025 mit 1,0 bewertet. Dafür gibt es Applaus im Audimax. Seine Erfindung sei innovativ, die „low noise bandgap refernce“ (Rauscharme Bandabstandsreferenz) funktioniere unter Spannungen bis 5,5 Volt und unter hoher Temperatur.
Heimann fügt hinzu: „Wir sind ein großer Arbeitgeber“, sagt sie. Derzeit seien noch etwa 100 Stellen ausgeschrieben. Die Energiewende sei ein „riesiges Thema“, an dem gerade junge Leute nicht vorbeikämen. Wer sich bei der Teag etablieren wolle, könne gerne als Praktikant oder Werkstudent in die Firma kommen.
Verbindung zur Wirtschaft wichtig
Isabel Winkler wird mit dem IHK-Preis geehrt. Sie schrieb ihre Abschlussarbeit über die Datenanalyse von Aktivitäten auf Social Media mithilfe von Künstlicher Intelligenz. Sie hat ein Programm entworfen, welches die Arbeit im Marketing von Unternehmen entlasten kann. Die Masterarbeit hat Isabel Winkler an der Fakultät Informatik geschrieben. Auch sie wurde mit einer 1,0 bewertet.
Tilo Werner von der IHK Südthüringen hebt besonders hervor, dass Isabel Winkler auch als Werkstudentin in der BN Automation AG tätig war. „Das ist genau die gewünschte Verbindung zwischen Studierenden und heimischen Unternehmen“, lobte er. Auch er wünscht sich, dass die jungen Leute in der Region bleiben.
Den Preis erhalten Studierende, die ihre Bachelor- oder Masterarbeit mit mindestens 2,0 abschließen. Anforderung ist ein Praxispartner aus Südthüringen, welcher Erkenntnisse aus der Arbeit anschließend im Unternehmen anwendet. Der Preis ist mit 2500 Euro datiert, erklärt Tilo Werner.
Weitere Auszeichnungen – die Preise der Gesellschaft der Freunde und Förderer sowie das Deutschlandstipendium – werden an einem anderen Tag verliehen.