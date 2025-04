Immaterielles Kulturerbe: Die Waldzither

Das Thüringer Verzeichnis führt aktuell 20 Einträge auf – von der Kindergartenidee Friedrich Fröbels über den Eisenacher Sommergewinn bis zum gläsernen humanen Kunstauge in Lauscha. Auf der Internetseite des Thüringer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur lautet die Formulierung: „Die Waldzither blickt auf eine lange Geschichte zurück. Besonders in Südthüringen und im Harz besitzen die mandolinenähnlichen Instrumente eine große Tradition, die bis ins 16. Jahrhundert reicht.“ Nachdem die Thüringer Waldzither und die Harzzither im 20. Jahrhundert zunehmend an Popularität verloren und nur noch wenige den Bau und das Spiel beherrscht hätten, erlebe das Zupfinstrument seit einigen Jahren eine Renaissance. Befördert werde der Aufschwung nicht allein von (professionellen) Musikern, die beide Zitherarten auf Konzerten einbeziehen. „Das Spiel der Waldzither wird auch wieder an Laien vermittelt, sei es in Workshops bei Folk-Festivals, in Musikschulen oder in Schulen und Kindergärten in Südthüringen“, ist auf der Internetseite des zuständigen Thüringer Ministeriums weiter zu lesen. Demnach würden sogar neue Lehrmaterialien entwickelt und Instrumente zur Verfügung gestellt.