Die Kaffeemaschine brummelt vor sich hin, draußen parkt der erste Gast. Drinnen wandert eine Currywurst über den Tresen. Szenen, die seltener werden, weil Gaststätten schließen, Dorfkneipen verschwinden, Imbisse aufgeben. Die Möglichkeiten, unterwegs einfach einmal einzukehren oder sich ein schnelles Mittagessen zu holen, werden in Südthüringen seit einigen Jahren immer weniger. In „Veilsdorf zeigt sich gerade etwas anderes: Wo einst die „Schlemmer-Hütte“ war, ist gerade wieder Leben eingezogen. Seit Mitte Juni betreibt Sandra Wiegert aus Sonneberg hier das Snack-Eck – und hat sich damit einen Traum erfüllt, der eigentlich mit einem spontanen Einfall begann.