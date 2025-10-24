In der Küche brutzelt das Schnitzel in der Pfanne, während im Gastraum die ersten Gäste ihren Kaffee trinken. An der Theke begrüßt Susan Werner freundlich die Besucher, nimmt Bestellungen entgegen, plaudert mit den Gästen. Ihr Mann Sandro ist gelernter Koch. Er steht in der Küche – konzentriert, aber mit einem Lächeln. Seit Anfang August führen die beiden den Imbiss, der für viele Menschen aus Vachdorf und Umgebung mehr ist als nur eine Essensstation. „Wir wollten einen Ort schaffen, an dem man sich wohlfühlt, wo gutes Essen und Gemeinschaft zusammenkommen“, sagt die 38-jährige Geschäftsführerin.