Imageproblem durch Doku Warum sich Offenbach von Haftbefehls Songs distanziert

Investitionen unter anderem in Jugendzentrum

Auf der Führung werden Besuchern und Besucherinnen auch weitere Ergebnisse von millionenschweren Investitionen in das Quartier gezeigt. Es geht zu einem Kinder-, Jugend- und Kulturzentrum, in dem gerade ein Kindernachmittag stattfindet. Eine Mitarbeiterin berichtet von Veranstaltungen für alle Altersgruppen, darunter Senioren-Disco.

Gezeigt wird zudem der Gründercampus Ostpol, in dem Büros oder Ateliers zur Miete zur Verfügung stehen. Eine junge Künstlerin lädt in ihren schön gestalteten Arbeitsraum ein, in dem sie Bilder malt. Im Viertel fühle sie sich im Großen und Ganzen sicher, auch abends, sagt sie. Dass sie sich in Offenbach befinde, bereite ihr jedenfalls keine speziellen Sorgen.