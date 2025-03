Das Repertoire des Orchesters reicht von Stücken aus der Zeit des Barocks bis zu Stücken aus der Gegenwart. Die Musiker spielen bei Tagen der offenen Tür in Polizeidienststellen ebenso wie beispielsweise in Schulen oder Kirchen. Gegründet wurde das Orchester nach eigenen Angaben 1946 als Landespolizeikapelle Thüringen. Das Orchester gilt damit als eines der ältesten seiner Art in der Bundesrepublik.