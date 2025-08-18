Volles Haus in der „Neuen Hütte“, das erlebt man nicht alle Tage: Rund 200 Mitglieder der Kreisjägerschaft Schmalkalden mitsamt Familienangehörigen und Gästen haben am Sonntag bei bestem Wetter gemütlich beisammen gesessen und es einmal ohne Büchsen und Flinten ordentlich krachen lassen. Denn zum einen gab es Herzhaftes zu essen und Süffiges zu trinken. Und zum anderen ein erbauliches und erheiterndes Programm. Dafür sorgte schon Jägerschaftsvorsitzender Harry König, der mit Entertainerqualitäten die Gäste unterhielt. Einen Gast, der einen großen Namen trägt, stellte er als Roland Kaiser vor, der „bestimmt auch Autogramme geben“ werde.