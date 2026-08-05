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Im Zug Fußballfan attackiert 14-Jährige wegen Trainings-Kleidung

Wegen ihrer Fußball-Bekleidung soll eine Jugendliche in Thüringen von einem Fan einer anderen Mannschaft beleidigt und angegriffen worden sein. Zeugen griffen ein.

Im Zug: Fußballfan attackiert 14-Jährige wegen Trainings-Kleidung
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Zeugen überwältigten den mutmaßlichen Angreifer. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa

Erfurt (dpa/th) - Ein 22-jähriger Fußballfan soll in einem Zug eine Jugendliche wegen ihrer Trainingskleidung beleidigt und angegriffen haben. Die 14-Jährige aus dem Eichsfeld wurde dabei im Gesicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach trafen die beiden am Abend zunächst im Erfurter Hauptbahnhof aufeinander. Der Mann habe die Jugendliche beleidigt, weil die Kleidung einem konkurrierenden Fußballverein zuzuordnen gewesen sei. Beide stiegen dann in einen Zug in Richtung Heilbad Heiligenstadt.

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Zeugen greifen ein

Bis Bad Langensalza habe die 14-Jährige mit weiteren Personen Abstand zu dem Mann halten können. Als diese den Zug verließen, habe er das junge Mädchen erneut beleidigt und bedroht. Als Passanten eingriffen, habe der 22-Jährige mit einer Glasflasche mehrere Menschen bedroht und eine Flasche geworfen, die die Gruppe knapp verfehlte. Dann soll er die Jugendliche angegriffen und dabei im Gesicht verletzt haben.

Mehrere Zeugen hielten den Mann im Bahnhof Mühlhausen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten nahmen ihn in Gewahrsam und leiteten Ermittlungen ein. Die 14-Jährige wurde medizinisch versorgt und von der Polizei betreut. Laut Polizei war er bereits mehrfach aufgefallen. In der Mitteilung der Landespolizeiinspektion Nordhausen zu dem Vorfall heißt es in der Überschrift: "Ein Verhalten das fassungslos macht".