Im Zug: Fußballfan attackiert 14-Jährige wegen Trainings-Kleidung

Erfurt (dpa/th) - Ein 22-jähriger Fußballfan soll in einem Zug eine Jugendliche wegen ihrer Trainingskleidung beleidigt und angegriffen haben. Die 14-Jährige aus dem Eichsfeld wurde dabei im Gesicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach trafen die beiden am Abend zunächst im Erfurter Hauptbahnhof aufeinander. Der Mann habe die Jugendliche beleidigt, weil die Kleidung einem konkurrierenden Fußballverein zuzuordnen gewesen sei. Beide stiegen dann in einen Zug in Richtung Heilbad Heiligenstadt.