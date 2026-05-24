München (dpa/lby) - Bei einem Streit in einem Park in München ist einer der Kontrahenten mit einem Messer angegriffen worden. Der Mann wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher am Abend mitteilte. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Es wird wegen Körperverletzung ermittelt. Zu der Auseinandersetzung kam es demnach im Westpark im Bereich der Grillplätze. Der Hintergrund des Streits sei noch völlig unklar, sagte der Sprecher.