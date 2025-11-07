Knackpunkt bleibt weiter das Geld

Damit irgendwann wieder Regionalzüge zwischen Landsberg am Lech und Schongau fahren können, müsste die Strecke für viel Geld wieder so hergestellt werden, dass dort stündlich Bahnen rollen können - ohne dass das den Freistaat etwas kostet. Außerdem müsste zum Beispiel die Infrastrukturtochter der Bahn, die DB InfraGO, bereit sein, die Strecke zu betreiben. Drittens müssten die Landkreise ihrer Ankündigung Taten folgen lassen und Buslinien als Zubringer zu den Bahnhalten einrichten - was ebenfalls Geld kostet. Erst dann würde Bayern Geld bereitstellen, um den Zugbetrieb auf der Strecke an ein Bahnunternehmen zu vergeben.