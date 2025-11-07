Landsberg am Lech (dpa/lby) - Die Bahnstrecke Schongau-Landsberg am Lech bietet einem Gutachten zufolge genug Potenzial für eine Reaktivierung - unter bestimmten Bedingungen. Wenn auf der eingleisigen Strecke ohne Oberleitung stündlich Züge zwischen den beiden oberbayerischen Gemeinden fahren, rechne man dort mit genug Nachfrage für eine Wiederaufnahme des Regionalverkehrs, teilte die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) mit. Dafür müssten die Landkreise aber auch ein entsprechendes Angebot an Busverbindungen zu den Bahnhalten auf der Strecke einrichten.