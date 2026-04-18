Im Wald: Hund beißt Fahrradfahrer - Polizei sucht nach Herrchen

Kelheim (dpa/lby) - Ein Hund hat einen Fahrradfahrer in Kelheim (Landkreis Kelheim) in den Oberschenkel gebissen. Zuvor habe sich der Halter des Hundes bei dem Radfahrer beschwert, dass dieser auf dem Waldweg mit dem Rad unterwegs sei, teilte die Polizei mit. Die beiden Männer sollen am Donnerstag kurz diskutiert haben, bis der Hund zubiss. Der Fahrradfahrer sei durch den Biss leicht verletzt worden, hieß es. Danach hätten er und das Herrchen mit seinem Hund ihren Weg in unterschiedliche Richtungen fortgesetzt.