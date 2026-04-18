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  4. Hund beißt Fahrradfahrer - Polizei sucht nach Herrchen

Im Wald Hund beißt Fahrradfahrer - Polizei sucht nach Herrchen

Ein Fahrradfahrer fährt auf einem Waldweg in Niederbayern. Als ein Spaziergänger sich bei ihm beschwert, wird es für ihn gefährlich.

Im Wald: Hund beißt Fahrradfahrer - Polizei sucht nach Herrchen
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Die Polizei sucht nach dem Hund und seinem Herrchen. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Kelheim (dpa/lby) - Ein Hund hat einen Fahrradfahrer in Kelheim (Landkreis Kelheim) in den Oberschenkel gebissen. Zuvor habe sich der Halter des Hundes bei dem Radfahrer beschwert, dass dieser auf dem Waldweg mit dem Rad unterwegs sei, teilte die Polizei mit. Die beiden Männer sollen am Donnerstag kurz diskutiert haben, bis der Hund zubiss. Der Fahrradfahrer sei durch den Biss leicht verletzt worden, hieß es. Danach hätten er und das Herrchen mit seinem Hund ihren Weg in unterschiedliche Richtungen fortgesetzt.

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Gegen den Hundehalter leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein und sucht nach ihm. Die Hunderasse war den Beamten nicht bekannt.