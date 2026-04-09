Eine ungewöhnliche Entdeckung im Wald beschäftigte in der jüngsten Kreistagssitzung die Mitglieder: SPD-Mitglied Eleonore Mühlbauer berichtete von einer ganzen Sammlung militärischer Flugblätter, die sie am 26. März im Parallelbereich der Straße zwischen Espenfeld und Gossel gefunden hatte. „Wir befinden uns dort mitten im Naturschutzgebiet, im Trinkwasserschutzgebiet und im ausgewiesenen Wolfserkundungsgebiet: Das Grundstück gehört Thüringen Forst“, schildert sie.