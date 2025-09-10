65 Prozent der Deutschen sehen in Russland eine Bedrohung für die Sicherheit Deutschlands. Das ist eines der Ergebnisse einer aktuellen Studie des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam. Nach Angaben von Studienautor Timo Graf ist dieses Bedrohungsgefühl in allen Gruppen der deutschen Bevölkerung ähnlich stark ausgeprägt. Es gebe keinen nennenswerten Ost-West-Unterschied und auch unter den Befragten mit einer Wahlpräferenz für die AfD oder die Linke sehe eine absolute Mehrheit in Russland eine militärische Bedrohung für die Sicherheit Deutschlands, berichtet das Institut am Mittwoch.