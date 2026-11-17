„Einmal Prinz zu sein, in Vach‘ an der Werr“, dieser Traum wurde laut Pressemitteilung am vergangenen Samstag für die neuen Prinzenpaare des Carneval Club Vacha (CCV) wahr. Pünktlich um 19:31 Uhr startete den Angaben zufolge die Prinzenkürung der 67. Saison im ausverkauften Vach-Werk. Unter dem diesjährigen Motto: „Fluch der Karibik – Ihr Narren erwacht, ganz Vach‘ feiert Fasenacht“, eröffneten demnach Jack Sparrow und seine Piratencrew den Abend. „Doch bevor das Programm beginnen konnte, galt es zunächst eine knifflige Mission zu erfüllen“, heißt es. „Das kleine Prinzenpaar des CCV wurde von Davy Jones in einer Schatztruhe gefangen gehalten. Erst nach einem erbitterten Kampf zwischen den rivalisierenden Piratencrews konnten die beiden gerettet werden.“ Von nun würden also Prinzessin Mia-Lou I. (Mia Lou Twardon) und Prinz Marius I. (Marius Müller) das Ruder übernehmen und die kleine Narrenschar regieren. Nachdem der erste Tanz absolviert worden sei, habe der Abend weiter Fahrt aufgenommen. „Präsident Christian Seibt begrüßte die zahlreichen Gäste und Ehrengäste, bevor er das Wort an Sitzungspräsidenten André Höhmann übergab. Dieser führte mit jeder Menge Witz und Charm durch das abwechslungsreiche Programm und sorgte dafür, dass an diesem Abend garantiert keine Langeweile an Bord aufkam“, so der Wortlaut in der Medieninformation.