Zur Eröffnung am Samstag hat unofficial.pictures den Meckerchor eingeladen, der ab 17.30 Uhr an verschiedenen Stellen im Steinweg zwischen Dianabrunnen und Kreuzkirche Dampf ablassen wird. Um 18.30 Uhr geht es dann ins neue Community-Art- Center im Steinweg 28, wo Rafael Brix zufolge ein moderiertes Gastmahl einen ersten Rahmen für Austausch schaffen wird. „Beim Essen soll darüber gesprochen werden, wo der Schuh drückt und was sich die Menschen eigentlich wirklich für Suhls Zukunft vorstellen,“ erklärt Brix.