Um ein zu DDR-Zeiten zwar nicht totgeschwiegenes, aber zumindest nicht gewolltes Thema ging es am letzten Freitag in der Suhler Stadtbücherei. Es war die Rote Armee, die Ende des Zweiten Weltkrieges Gebiete im Osten besetzte und so dafür sorgte, dass letztendlich Deutsche aus ihren Heimatgebieten vertrieben wurden. Meist mussten die Kinder zu Fuß in die Fremde ziehen. Die davon Betroffenen durften sich hier nicht als Vertriebene bezeichnen, aber die Heimat war für Unzählige dennoch verloren. Mancher kam nach der Wende noch einmal zurück in die alte Heimat, aber da hatte sich so viel verändert, dass kaum noch etwas wiederzuerkennen war. Jahrzehntelang wurde dieses schwierige Thema der Vertreibung unter den Teppich gekehrt.