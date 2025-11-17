Im Suhler Kino: Liebesschmerz im Silvesterkonzert

Für den besonderen Kinoabend im Cineplex Suhl verlost „Freies Wort“ in Kooperation mit den Veranstaltern dreimal zwei Eintrittskarten. Wer Karten gewinnen möchte, sollte eine E-Mail ans Postfach der Lokalredaktion Suhl senden, und zwar unter lokal.suhl@freies-wort.de. Einsendeschluss ist am Donnerstag, 20. November, 12 Uhr. Die Gewinner werden noch in dieser Woche veröffentlicht und können ihre Karten dann am Veranstaltungstag an der Abendkasse in Empfang nehmen.