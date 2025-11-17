Im Suhler Kino: Liebesschmerz im Silvesterkonzert

Liebesschmerz trifft Überschwang – im Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker erwartet das Publikum eine emotionale Achterbahnfahrt. Startenor Benjamin Bernheim schwelgt mit samtig-lyrischer Stimme in den Liebesqualen berühmter Opernhelden: Don José aus Bizets Carmen, Lenski aus Tschaikowskys Eugen Onegin, Massenets Werther und Gounods Romeo. Sonnige Akzente setzt Chefdirigent Kirill Petrenko mit Werken von Chabrier und Gershwin. Dieses besondere Konzert ist live im Kino zu erleben – bewegend, berauschend und begeisternd, verspricht Christine Fischer von Berlin Phil Media GmbH.