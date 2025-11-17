 
Im Suhler Kino Liebesschmerz im Silvesterkonzert

Das traditionelle Konzert der Berliner Philharmoniker wird am 31. Dezember um 17 Uhr live im Cineplex Suhl übertragen. „Freies Wort“ verlost dafür Eintrittskarten.

Das Silversterkonzert der Berliner Philharmoniker wird im Cineplex Suhl übertragen. Foto: Berliner Philharmoniker/Stephan Rabold

Liebesschmerz trifft Überschwang – im Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker erwartet das Publikum eine emotionale Achterbahnfahrt. Startenor Benjamin Bernheim schwelgt mit samtig-lyrischer Stimme in den Liebesqualen berühmter Opernhelden: Don José aus Bizets Carmen, Lenski aus Tschaikowskys Eugen Onegin, Massenets Werther und Gounods Romeo. Sonnige Akzente setzt Chefdirigent Kirill Petrenko mit Werken von Chabrier und Gershwin. Dieses besondere Konzert ist live im Kino zu erleben – bewegend, berauschend und begeisternd, verspricht Christine Fischer von Berlin Phil Media GmbH.

„Freuen Sie sich auf ein musikalisches Feuerwehr der Extraklasse mit den Weltstars der Klassik. Dank unserer spezialisierten Videoregie haben Sie immer den besten Platz. Unser ebenso unterhaltsames wie informatives Begleitprogramm – virtuos zweisprachig moderiert von Hornistin Sarah Willis – bietet zudem spannende Blicke hinter die philharmonischen Kulissen“, so Christine Fischer.

Für den besonderen Kinoabend im Cineplex Suhl verlost „Freies Wort“ in Kooperation mit den Veranstaltern dreimal zwei Eintrittskarten. Wer Karten gewinnen möchte, sollte eine E-Mail ans Postfach der Lokalredaktion Suhl senden, und zwar unter lokal.suhl@freies-wort.de. Einsendeschluss ist am Donnerstag, 20. November, 12 Uhr. Die Gewinner werden noch in dieser Woche veröffentlicht und können ihre Karten dann am Veranstaltungstag an der Abendkasse in Empfang nehmen.

Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker am Mittwoch, 31. Dezember, 17 Uhr, live im Cineplex Suhl.